Коли мова заходить про відновлення України - післявоєнне чи поточне, коли треба терміново полагодити те, що зруйновано внаслідок обстрілів, на думку, у першу чергу спадає енергетика. Допомогу у її відновленні вважають пріоритетом Сполучені Штати - сказав, відповідаючи на запитання мого колеги у Вашингтоні Дмитра Анопченка, заступник міністра енергетики США, який опікується планами допомоги Україні.

Які перспективи бачить щодо цього адміністрація Байдена?

Про наслідки російських ракетних обстрілів - зруйновані електростанції, знеструмлені міста - у Вашингтоні знають не з новин. Департамент енергетики США постійно на зв'язку із Києвом, тому що допомога мала бути навіть ще більш оперативною та швидкою, ніж постачання зброї. Тому і всі плани в американському Міненерго розділили на дві частини: те, що треба терміново, і те, що потрібно для післявоєнного відновлення країни.

Девід Турк, заступник міністра енергетики США:

Ми пишаємося тим, що допомагаємо підтримати наших українських колег і партнерів у цей складний час, коли інфраструктура буквально "вибухала" знову і знову. І мова не лише про Міністерство енергетики, але і USAID, наших колег з Державного департаменту. Тут єдиний підхід в американському уряді! А ще ми також хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Війна показала, що радянська модель, коли все централізоване за сучасних умов більше не працює. Тож в основі нової моделі - децентралізація. Це коли джерела електрики для великих і малих міст мають бути локальними, незалежними, не пов'язаними поміж собою.

А тому - це частково перехід на відновлювальні ресурси, ті ж "зелені технології". Енергію, яка не залежить від масштабних державних постачань; і надходження якої набагато складніше перервати через обстріли, що намагалася робити Москва.

Девід Турк, заступник міністра енергетики США:

Ми маємо насправді конструктивний діалог з українськими колегами щодо цих довготривалих перспектив. Україна і сама прагнула переходити на чисту енергію, використовуючи наявні ресурси. Тут важливо сказати: США не диктують Києву, який вигляд в майбутньому матиме його енергосистема. Це скоріше досвід американської національної лабораторії з енергетики, яким ми ділимося, щоб допомогти Україні розробити власні плани: на короткий термін, середньострокову та довгострокову перспективу. Враховуючи необхідність і енергетичної безпеки країни, і стійкості до атак, і доступність ресурсів. І у перспективі - перехід на чисту енергію. І ми раді підтримувати ще і на цьому енергетичному фронті.

Другий напрямок, де потрібне сприяння Штатів - атомна енергетика. В умовах, коли Запорізька АЕС і досі під контролем москви, а на прохання МАГАТЕ передати її під міжнародний контроль так і немає відповіді, саме Америка з її-то впливовістю могла б допомогти зрушити цей процес з мертвої точки. Щоб не допустити "другого Чорнобиля".

Девід Турк, заступник міністра енергетики США:

На жаль, ми бачимо неймовірно безвідповідальну поведінку росіян. І мова не лише про Запорізьку електростанцію станцію - вона лише яскравий приклад цього; але це безглуздя і в інших сферах. Один тільки факт, що росіяни захопили завод, утримували українських робітників, не випускали й не відпускали. Стільки лиха завдано. І всі ці спроби "націоналізувати" українську станцію, і всі інші речі. Це ж не просто збитки чи проблеми для людей. Це реальна загроза через мирний атом - і для України, і для усього світу. І американська сторона дуже чітко заявила - далі йти цим шляхом небезпечно. Тому ми й працюємо із нашими колегами з МАГАТЕ, і Генсеком організації, паном Гроссі. Він якраз відіграє позитивну роль, щоб хоча б про якісь чіткі правила домовитися. Щоб ми переконалися, що під час бойових дій не станеться ненавмисно пошкодження атомної станції, не буде всіх цих наслідків, які після цього виникнули б!

Тому ідею передати українські АЕС в зоні бойових дій під тимчасове управління ООНівської агенції у Вашингтоні в цілому підтримують. Але із Москвою щодо цього не говоритимуть, це якраз місія МАГАТЕ - спробувати домовитися про умови. А от щодо чого домовленість вже є - так це згода із європейцями обмежити вартість російської нафти, поставити граничну ціну.

Офіс нашого співрозмовника якраз разом з мінфіном США розробляв цей план, і зараз американський урядовець називає можливість урізати нафтові доходи росії одним з ключових способів із часом зупинити війну на українському фронті.

Девід Турк, заступник міністра енергетики США: