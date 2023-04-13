Хто стратив українського військового: розвідка попередньо встановила осіб [ Редагувати ]
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська розвідка, ймовірно, встановила особи тих, хто жорстоко стратив військового, який потрапив у полон до росіян. Відомо, де сталася трагедія. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".
У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем.
На питання про те, чи причетні до страти українського військового найманці ПВК "Вагнера", він не відповів.
Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно.
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