Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська розвідка, ймовірно, встановила особи тих, хто жорстоко стратив військового, який потрапив у полон до росіян. Відомо, де сталася трагедія. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем.

На питання про те, чи причетні до страти українського військового найманці ПВК "Вагнера", він не відповів.