В Івано-Франківську відбувся випуск перших курсантів вишу-переселенця з Сєвєродонецька [ Редагувати ]
В Івано-франківську випустили перших курсантів вишу-переселенця Луганського навчально-наукового інституту імені Дідоренка. Він входить до Донецького державного університету внутрішніх справ. Заклад торік евакуювали із зони проведення бойових дій.
І сьогодні майже сотня юнаків та дівчат отримали дипломи та перші свої офіцерські погони. На святі побувала Жанна Дутчак.
У Луганському навчально-науковому інституті імені Дідоренка - випуск курсантів. Вісімдесят шість юнаків та дівчат отримують дипломи й перші офіцерські звання.
До великої війни навчальний заклад базувався в Сєвєродонецьку, і мав назву Луганський національний університет внутрішніх справ. Після початку активних бойових дій їх звідти евакуювали спершу у Дніпро, а потім - у Франківськ.
Аліни в тому евакуаційному потязі не було. На Прикарпаття курсантка добиралася сама. Розповідає: її рідне селище Мілове на Луганщині, росіяни окупували в перший день повномасштабного вторгнення. І її мама не встигла виїхати. Тож коли однокурсники прямували із Сєверодонецька на захід, вона мчала додому - в окуповане село.
Аліна Киричева, випускниця Луганського навчально-наукового інституту ім. Дідоренка:
Оскільки батько мій військовий, і я не хотіла кидати свою матусю, щоб з нею виїхати разом. Через російську федерацію, через Польщу, Латвію, Литву і виїхали до Львова. А потім в Івано-Франківськ.
З малечку про професію правоохоронця марив й Володимир. Його батько працював дільничним в Старобільську. . Коли прийшли росіяни -- не зрадив присязі, і разом із місцевими тероборонівцями став на захист країни. Торік у боях за місто Золоте чоловік загинув. Хлопець зізнається: і сам не раз думав піти до війська. Але дав батькові слово - завершити навчання.
Володимир Соколенко, випускник Луганського навчально-наукового інституту ім. Дідоренка:
Я також планував вступити або до територіальної оборони, або до Збройних сил. На той момент я вже три роки навчався на слідчого і зрозуміло, що мені рік ще залишилося, і я потрібен на цій посаді державі.
Хлопець, з яким вітаються курсанти-випускники - їхній однокурсник. В університеті внутрішніх справ вони разом провчилися понад три роки. Але торік він пішов добровольцем на фронт. Нині служить в десятій гірсько-штурмовій бригаді бойовим медиком.
Позивний "Ульф", військовослужбовець Збройних сил України:
У мене на той час був вже певний досвід бойових дій, я бувши ще курсантом на початку повномасштабної війни, був залучений у зведеному загоні Сєверодонецького районного управління. Відчував внутрішньо, що я повинен бути там, і там мої здібності стануть в пригоді.
Зараз "Ульф" в Івано-Франківську - проходить реабілітацію після поранення.
Позивний "Ульф", військовослужбовець Збройних сил України:
Я щиро за них радий, це велика подія, чотири роки навчалися, дуже плідно працювали. І от нарешті омріяні пагони лейтенантські.
Вже завтра молоді правоохоронці заступають на службу. Кожен - у регіон, який сам собі обрав. Євген - поповнить лави нацполіції в Луганській області.
Євген Ступченко, випускник Луганського навчально-наукового інституту ім. Дідоренка:
Це моя область, я там народився, я там жив.
Андрій Рибалкін, директор Луганського навчально-наукового інституту ім. Дідоренка:
Вони йдуть в найскладніші регіони,100 відсотків наших випускників, виключно в регіони приграничні. Тобто, це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, щоб максимально ефективно розслідувати в тому числі й систему воєнних злочинів, які здійснює агресор.
Завершили своє свято курсанти-випускники традиційно - на університетській площі урочистим маршем під монетним дощем.
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