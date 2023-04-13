Киян попереджають про загрозу підтоплення: яким районам приготуватися [ Редагувати ]
У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів: є ризик підтоплення окремих територій. Про це попереджає КМДА.
За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня - на початку травня очікуються рясні дощі. Очікувані максимальні рівні водопілля не несуть загрози промисловим об’єктам і житловим масивам.
- Можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.
- Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки.
- Можливе часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина.
- Вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.
Жителів цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, просять підготуватись до ймовірних підтоплень:
- перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;
- бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;
- підготуйте цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;
- подбайте про домашніх тварин.
Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені.
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