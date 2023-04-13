У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів: є ризик підтоплення окремих територій. Про це попереджає КМДА.

За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня - на початку травня очікуються рясні дощі. Очікувані максимальні рівні водопілля не несуть загрози промисловим об’єктам і житловим масивам.

Можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці .

. Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки .

. Можливе часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина .

. Вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.

Жителів цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, просять підготуватись до ймовірних підтоплень:

перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;

бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;

підготуйте цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;

подбайте про домашніх тварин.

Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені.