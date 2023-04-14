У страшному ДТП на Миколаївщині загинули троє людей [ Редагувати ]
Ввечері 13 квітня у страшному ДТП на Миколаївщині загинуло троє людей. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Приблизно о 22:30 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв", біля Нової Одеси Миколаївського району, 28-річний водій Opel Vectra, за попередніми даними, не впоравшись із керуванням, з’їхав у кювет, де у подальшому транспортний засіб перекинувся та відбулося загорання.
Внаслідок аварії водій автомобіля та двоє його пасажирів - 33-х та 13-ти років - загинули на місці події. Ще одного 13-річного пасажира з тяжкими тілесними ушкодженнями з місця події госпіталізували.
На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.
по темі
Син Богдана Ступки й український актор Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, о 23:15 на вулиці Федорова у Голосіївському районі. Range Rover Ступки влетів у Mitsubishi, припаркований на зупинці
У Шимкенті водій здійсни розворот на кінцевому маршруті, не поставив машину на ручне гальмо та пішов. Автобус скотився зі схилу і збив людей, які чекали на світлофорі
У суботу, 8 квітня, у Молдові внаслідок аварії, в яку потрапив автобус, постраждали п’ятеро громадян України
У Молдові злетів у кювет і перекинувся рейсовий автобус, який прямував до Києва. Аварія сталася близько 9:40 на трасі Бєльці-Дрокія. У салоні автобуса Кишинів-Київ перебувала 21 людина. Дев'ять пасажирів були доставлені до лікарні. Молдовські ЗМІ пишуть, що всі постраждалі - "іноземні громадяни"
У четвер, 6 квітня, у Києві відбувся суд, де обирали запобіжний захід акторові Остапу Ступці