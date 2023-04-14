Ввечері 13 квітня у страшному ДТП на Миколаївщині загинуло троє людей. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Приблизно о 22:30 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв", біля Нової Одеси Миколаївського району, 28-річний водій Opel Vectra, за попередніми даними, не впоравшись із керуванням, з’їхав у кювет, де у подальшому транспортний засіб перекинувся та відбулося загорання.

Внаслідок аварії водій автомобіля та двоє його пасажирів - 33-х та 13-ти років - загинули на місці події. Ще одного 13-річного пасажира з тяжкими тілесними ушкодженнями з місця події госпіталізували.



На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.