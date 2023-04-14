Міністр оборони Китаю 16-19 квітня відвідає росію [ Редагувати ]
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 16-19 квітня відвідає росію з офіційним візитом. Речник Міноборони КНР Тан Кефей, слова якого наводить NBD, повідомив, що під час візиту до рф Лі Шанфу проведе переговори з російськими воєначальниками та відвідає військові навчальні заклади.
Прес-служба міноборони рф повідомляє, що міністр оборони росії сергій шойгу планує обговорити з китайським колегою "стан та перспективи двосторонньої взаємодії в оборонній сфері".
В ходе визита спланированы переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу со своим китайским коллегой.
Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.
У 2018 році проти генерала були запроваджені американські санкції. США пояснювали рішення тим, що Лі Шанфу брав участь в угодах щодо купівлі російських винищувачів Су-35 та систем С-400.
Нагадаємо, 13 квітня газета The Washington Post з посиланням на злиті документи Пентагону повідомила, що, за даними американської розвідки, Китай схвалив надання зброї росії.
У березні президент США Джо Байден заявив, що Китай наразі не надає рф військову допомогу, але може зробити це в майбутньому.
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