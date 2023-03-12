Міноборони Китаю очолив Лі Шанфу, включений до списку санкцій США [ Редагувати ]
Всекитайські збори народних представників затвердили призначення Лі Шанфу міністром оборони КНР. 65-річний генерал перебуває під американськими санкціями через співпрацю з росією.
Парламент КНР ухвалив рішення на першій сесії 14-го скликання, передає "Сіньхуа". Лі Шанфу раніше включили до складу військової ради Центрального комітету Компартії Китаю. Тепер він включений до оновленого складу Центральної військової ради КНР.
Лі Шанфу понад 30 років працював на космодромі Січан, зокрема очолював його впродовж 10 років. У 2016-2017 роках обіймав посаду заступника командувача Силами стратегічного забезпечення китайської армії, у 2017-2020 роках очолював департамент підготовки військ та постачання Центральної військової ради Китаю.
У 2018 році проти генерала були запроваджені американські санкції. США пояснювали рішення тим, що Лі Шанфу брав участь в угодах щодо купівлі російських винищувачів Су-35 та систем С-400.
Цього тижні депутати Всекитайських зборів народних представників переобрали головою КНР Сі Цзіньпіна та затвердили призначення члена постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю Лі Цяна прем'єром Держради КНР - главою китайського уряду.
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