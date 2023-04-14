У Чернігівській області прогнозують найбільший за 10 років паводок [ Редагувати ]
Повінь у Чернігівській області може бути наймасштабнішою за останні 10 років. Влада не виключає евакуацію населення.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час брифінгу.
Він зазначив, що у Чернігівській області щороку навесні спостерігаються паводки. Найпотужніший був у 2013 році. Цьогоріч масштаби повені можуть бути ще більшими.
"Найкритичніша ситуація по річці Дніпру. І якщо вода буде далі підійматися, а такі прогнози у нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населені пункти, де мешкає понад 4000 людей", - сказав Чаус.
Наразі поблизу Дніпра затоплені вже 7 населених пунктів. За словами очільника ОВА, проводяться заходи, щоб люди отримали необхідну допомогу. Чаус не виключає, що у разі погіршення ситуації можлива евакуація населення.
"Якщо евакуація буде потрібна, то ми її зробимо", - наголосив голова області.
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