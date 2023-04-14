У пʼятницю, 14 квітня, у Слов'янську з-під завалів житлового будинку, який атакували росіяни, дістали ще одну дитину. Про це повідомляє "Донбас.Реалії".

Кореспондент видання стверджує, що рятувальникам вдалося дістати ще одну дитину - дівчинку 14 років.

Більш детальних подробиць поки що не розкривають.