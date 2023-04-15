США нададуть Україні 5 млрд доларів бюджетної підтримки [ Редагувати ]
Сполучені Штати надали уряду України бюджетну підтримку у розмірі 18 млрд доларів через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 млрд доларів стануть доступними у вересні.
Про це повідомляє Держдепартамент США.
"Це фінансування, поряд із підтримкою ЄС, МВФ та інших організацій, дозволяє уряду надавати найважливіші послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії", - йдеться у повідомленні.
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