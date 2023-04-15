Україна відновить експорт електроенергії ще до однієї країни ЄС [ Редагувати ]
З понеділка, 17 квітня, Україна розпочне експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Так, був проведений аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.
На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.
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