Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про застосування персональних санкцій проти громадян росії. Відповідні укази зявилися на сайті глави держави.

Указом №228/2023 санкції терміном на 50 років запроваджуються проти 87 російських і білоруських діячів спорту, серед них - олімпійські чемпіони.

У списку є такі відомі імена, як фігурист Ілля Авербух, гімнастка Світлана Хоркіна, футболіст Ігор Акінфєєв.

У санкційному списку - і дочка міністра оборони росії сергія шойгу Ксенія Шойгу, яка обіймає посаду президента федерації триатлону рф.

Також під санкції потрапили міністр спорту та туризму Білорусі Сергій Ковальчук, білоруський стрибун у висоту, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, срібний призер чемпіонату Європи 2018 року Максим Недосєков.

Указ №227/2023 запроваджує санкції проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи з рф, пов'язаних з інформаційними технологіями.