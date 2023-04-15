Зеленський ввів санкції проти 82 російських спортсменів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про застосування персональних санкцій проти громадян росії. Відповідні укази зявилися на сайті глави держави.
Указом №228/2023 санкції терміном на 50 років запроваджуються проти 87 російських і білоруських діячів спорту, серед них - олімпійські чемпіони.
У списку є такі відомі імена, як фігурист Ілля Авербух, гімнастка Світлана Хоркіна, футболіст Ігор Акінфєєв.
У санкційному списку - і дочка міністра оборони росії сергія шойгу Ксенія Шойгу, яка обіймає посаду президента федерації триатлону рф.
Також під санкції потрапили міністр спорту та туризму Білорусі Сергій Ковальчук, білоруський стрибун у висоту, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, срібний призер чемпіонату Європи 2018 року Максим Недосєков.
Указ №227/2023 запроваджує санкції проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи з рф, пов'язаних з інформаційними технологіями.
по темі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від Польщі 200 бронетранспортерів Rosomak
У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що постійно підтримує контакт із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, понад 250 росіян і 379 російських компаній. Це випливає з указів на сайті глави держави
Україна не виступатиме на змаганнях, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну
Президент Володимир Зеленський вважає, що законне місце України – в НАТО