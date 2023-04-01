Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, понад 250 росіян і 379 російських компаній. Це випливає з указів на сайті глави держави.

Указ №191/2023 запроваджує санкції 240 осіб - Богуслаєва, кількох українців і понад 230 росіян. Під санкціями опинилися 154 компанії з рф та одна з окупованого Мелітополя.

Також санкції запроваджені проти Мінфіну рф та Ради Федерації Федеральних зборів рф.

Іншим указом №192/2023 президент запровадив санкції проти 225 російських компаній та 33 росіян.

Санкції діятимуть 10 років.

Нагадаємо, журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили записи телефонних розмов на той час президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, які він вів з представниками російського військово-промислового комплексу вже під час повномасштабної війни.