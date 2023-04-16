Наші розвідники не могли застосовувати радіостанції - росіяни їх залушили!

Аеророзвідники на східному напрямку продовжують псувати окупантам життя! За допомогою дронів знищують живу силу російського війська і його техніку. Як діють розвідники з підрозділу "Бороди" на передовій - бачили наші колеги із Військового телебачення.

Від початку повномасштабного вторгнення аерорзвідники підрозділу "Бороди" вистежували ворога на Чернігівщині. А вже після деокупації області - вирушили до Бахмута.

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми працювали як аеророзвідка, корегування і група, яка могла наносити вогневе ураження ворогу. В нас було СПГ, яким ми також працювали: виявляли ворога, корегували союзні сили.

Позивний "Малиш", військовослужбовець Збройних сил України:

Отрабатывали по расчету агса, по расчету миномета, по скупченю противника и по складу хорошенько отработали. Комулятив работает на 1300 ну и только по бронетехнике, осколочно-фугасный забрасывает на 4 с половиной, при определенных условиях можно забросить еще дальше. Ось така маленькая полевая артиллерия.

Після успішного виконання бойової задачі підрозділ перекинули на інший напрямок. Треба було виявити ворожу радіоелектронну систему, яка заважала нашим захисникам підіймати в небо безпілотники!

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Було виявлено систему "РЕБу", яка виявляла дрони автономно, вона знаходилася серед поля за колючою проволкою з антеною. Видвинулися туди, використали те, що це була ніч, що система автономна вона якщо дні не сонячні, можливо, не встигла зарядитися і як тільки почало сіріти - почали працювати.

Позивний "Хімік", військовослужбовець Збройних сил України:

Перший конечно заход був дуже проблематичний - і дрон тріпало, і дуже важко було керувати. Зв'язок подавлений був, висоту велику треба було набирати.

Наші розвідники не могли застосовувати радіостанції - росіяни їх залушили! Та попри всі складнощі операцію зі знищення РЕБу було виконано!

Позивний "Хімік", військовослужбовець Збройних сил України:

Там більш інтуїтивне наведення, тому що треба розраховувати, яка сила вітру, як його знесе і при тому подавленні ребом дрона, він вів себе неадекватно.

Позивний "Борода", військовослужбовець Збройних сил України:

Після першого скиду ця система вже перестала функціонувати і далі ми просто ще занесли і інші подаруночки цій системі.

Коли є вільна хвилина, Юрій створює незвичні фігури з цвяхів, згинаючи їх своїми руками. Справжній богатир - жартують побратими!

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України: