Генерал-полковник рф Михайло Теплинський, який командує Повітряно-десантними військами росії, схоже, повернув собі вагому роль у війні проти України. Його підрозділи беруть активну участь у битві за Бахмут.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка вважає, що Теплинський один з небагатьох високопоставлених російських генералів, який користується широкою повагою серед рядового складу.

Його нещодавня бурхлива кар’єра свідчить про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу росії в Україні.

За даними розвідки, Теплинський може керувати не лише десантниками, але й іншими підрозділи окупаційних військ. Ймовірно, він просуватиме свої сили як "елітні".