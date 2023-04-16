"Десантники рф відіграють ключову роль у битві за Бахмут" - британська розвідка [ Редагувати ]
Генерал-полковник рф Михайло Теплинський, який командує Повітряно-десантними військами росії, схоже, повернув собі вагому роль у війні проти України. Його підрозділи беруть активну участь у битві за Бахмут.
Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
Британська розвідка вважає, що Теплинський один з небагатьох високопоставлених російських генералів, який користується широкою повагою серед рядового складу.
Його нещодавня бурхлива кар’єра свідчить про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу росії в Україні.
За даними розвідки, Теплинський може керувати не лише десантниками, але й іншими підрозділи окупаційних військ. Ймовірно, він просуватиме свої сили як "елітні".
Останніми днями Повітряно-десантні війська відновили ключову місію в битві за Бахмут і, ймовірно, розпочали нову інтеграцію з термобаричними ракетними установками ТОС-1А в секторі Кремінна.
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