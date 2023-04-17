Швеція проведе найбільші за 25 років навчання: Україна братиме участь [ Редагувати ]
Сьогодні, 17 квітня, в Швеції розпочинаються найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23". Відомо, що участь в них візьмуть партнери країни, в тому числі, і Україна.
Про це повідомляють Збройні сили Швеції.
Тренування будуть проводитись в повітрі, на землі та на морі, а до них будуть залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія Швеції. Також відомо, що вони триватимуть до травня.
Участь в навчаннях братимуть 14 країн та 26000 військових. Так, крім Швеції учасницями є США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.
"Навчання є хорошим способом посилити, сигналізувати та перевірити наші військові можливості. Таким чином, проведення масштабних і розширених навчань є ключовим для створення міцнішого захисту", - зазначили у шведських Збройних силах.
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