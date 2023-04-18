На Дніпропетровщині провели випробування мінного тральника власного виробництва [ Редагувати ]
Випробування мінного тральника власного виробництва провели на Дніпропетровщині. Спецмашину створили на базі екскаватора, і за функціоналом, кажуть розробники, вона не гірша від американських аналогів. Ця техніка здатна розміновувати поля з мінімальним ризиком для людей - і принесе користь уже під час цьогорічної посівної кампанії. За тестуванням машини спостерігав наш кореспондент Артур Терещенко.
Незабаром ось така спецтехніка працюватиме в полях на кордоні Дніпропетровщиини з Херсонщиною. Головна місія технічного ноу-хау - розмінування ділянок, що найбільше постраждали від обстрілів рашистів. За задумом розробників, цей процес відбуватиметься швидко й без ризику для життя людей.
Це перше випробування роботи мінного трала. Із завданням машина впоралася на відмінно, каже водій Юрій й додає: у кабіні відчув лише незначну вибухову хвилю. Гарно спецтехніка себе зарекомендувала і працюючи ковшем на глибині.
Юрій Кравченко, водій мінного тральника
Цей трал підключений до лінії додаткового обладнання. Функцією використання є педаль, якою проходять оберти, вони з максимальною швидкістю крутяться, розбиваючи ґрунт.
Мінний тральник - це розробка 30 конструкторів з Кривого Рогу. Його створили на базі екскаватора, а за функціоналом орієнтувалися на американські аналоги розмінувальних машин.
Від початку проєктування й до першого випробування минуло чотири місяці. Замінованим полем спецтехніка здатна пересуватися зі швидкістю до двох кілометрів за годину.
Віталій, головний конструктор, розробник мінного тральника:
Ось ці молотки на ланцюгах розвивають силу удару об землю приблизно від тисячі п'ятсот до тисячі сімсот кілограмів. Для підриву протитанкової міни достатньо ста п'ятдесяти кілограмів. Тобто, якщо ж міна буде схована достатньо глибоко, то сили удару буде вдосталь, аби вона спрацювала.
Розробники обладнали спецтехніку камерами спостереження. Тож водій на моніторі бачить усе, що вібувається попереду і позаду. Такі машини нині вкрай необхідні для поновлення сільського господарства та швидкого очищення території від ворожих мін та боєприпасів.
Олександр Пискун, заступник голови Ради оборони Кривого Рогу:
Переважно наші сапери - будь-то військові сапери, будь-то ДСНС сапери, вони працюють ручним методом розмінування. Засобів технічного розмінування не вистачає. Є лише американські або європейські зразки технічного розмінування. Вони коштують дуже великих грошей. Цей трал значно підвищить ефективність розмінування територій.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну лише на Криворіжжі сапери знищили понад шість тисяч ворожих боєприпасів. Працювати піротехнікам буде легше, коли їм передадуть мінний тральник. Та спочатку - додаткові випробування та сертифікація.
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