Представники 54 країн візьмуть участь у саміті громад і регіонів, який відбудеться у Києві 19 і 20 квітня. 90 учасників безпосередньо прибудуть до української столиці, ще 111 представників громад і влади з 36 держав готові долучитися онлайн.

Саміт задуманий як міжнародний майданчик на якому учасники зможуть обговорити питання відновлення України після війни, ініціативи з нормалізації життя громад та головне - отримати підтримку.

Українська делегація планує представити власний план повоєнної відбудови. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.