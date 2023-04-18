У рамках "плану Маршалла" для України підпишуть 12 угод про відновлення регіонів - Олексій Кулеба (ексклюзив) [ Редагувати ]
Представники 54 країн візьмуть участь у саміті громад і регіонів, який відбудеться у Києві 19 і 20 квітня. 90 учасників безпосередньо прибудуть до української столиці, ще 111 представників громад і влади з 36 держав готові долучитися онлайн.
Саміт задуманий як міжнародний майданчик на якому учасники зможуть обговорити питання відновлення України після війни, ініціативи з нормалізації життя громад та головне - отримати підтримку.
Українська делегація планує представити власний план повоєнної відбудови. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.
Географія учасників у нас надзвичайно широка. У нас є представники і зі Сполучених Штатів, і з Африки, звичайно, більшість представників - з європейських країн. До нас приїдуть більше ста гостей.
У нас буде чотири напрямки дискусійних. Одна звичайно, це відновлення України.Але я б не говорив зараз, що буде презентація саму плану відновлення. Буде мови йти про те що необхідно і можна зробити саме зараз, а також про певні перспективи на 2023-й рік.
Також у нас буде велика дискусійна панель, яка стосуватиметься безпеки і розмінування наших територій. Також у нас буде дискусійна панель, яка стосуватиметься розвитку регіонів, й інноваційних технологій, які ми маємо впроваджувати, щоб відновлення відбувалося за сучасними стандартами.
І ще одна велика дискусійна панель стосуватиметься реінтеграції. Тобто що нам робити з громадами, регіонами , які будуть деокуповані і деокуповані вже. Яка нам допомога потрібна.
У нас запланована на сьогоднішній день 12 угод, які будуть підписані напряму між містами та регіонами. Конгрес регіональних влад і регіонів, в рамках якого проводиться міжнародний саміт, це саме про те, щоб у нас розповсюджувались прямі звязки між містами європейськими, всього світу з Україною. І, звичайно, регіони також мають між собою об'єднуватись, інтегруватися, для того, щоб українське суспільство максимально швидко інтегрувалось в європейське.
Окрім угод, ми будемо заявляти декларацію , яка стосуватиметься співпраці наших регіонів, співпраці між містами. Одне з ключових, що буде в цій декларації - питання безпеки, розмінування і відновлення наших регіонів.
Головне, що ми будемо робити зараз - це вести діалог з представниками, які приїдуть до нас, щодо того, як громади європейські, світові, можуть конкретно допомагати цим регіонам, населеним пунктам, куди вони приїдуть. Тобто це прямий діалог, результат якого ми маємо побачити у найближчому майбутньому.
по темі
Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає 21 тисячу штурмових гвинтівок та 2,4 млн набоїв. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Канади прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля
Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонну опрацювати деталі мирного плану з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван І
У вівторок, 18 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політолог Максим Джигун розповів, на скільки росії вдається вдало обходити санкції
У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині
У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів про ситуацію під Авдіївкою та чи має ворог там підкріплення
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про застосування персональних санкцій проти громадян росії. Відповідні укази зявилися на сайті глави держави