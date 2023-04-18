Погуляй із собакою. Таку акцію запровадили зоозахисники у Черкасах. Усім охочим пропонують провести вихідні з користю - вигуляти тварин з міського притулку. Нині там більше півтори сотні собак, серед яких є евакуйовані з зон активних бойових дій.

Так голосно мешканці черкаського притулку зустрічають відвідувачів. Неначе відчувають, що з ними зараз гулятимуть. Спочатку - короткий інструктаж.

Далі волонтери знайомлять відвідувачів з тваринами.

Після цього - довільна програма з обіймами, іграми і пробіжками. Владислав прийшов до притулку з друзями. У нього є маленька собачка, втім, хлопець вирішив допомогти й тим, хто поки не знайшов турботливого власника.

Владислав Шумський, житель Черкас:

Мені важливо було підняти настрій собі, своїм друзям і також собачкам, бо їх дуже багато, їм треба прогулянка.

Микита - частий гість у черкаському притулку. Колись прийшов відвідати собак, і тепер не уявляє своїх вихідних без візиту до чотирилапих. З цього, каже, користь і тваринам, і людям.

Микита, житель Черкас:

Вони надихають, надають енергію, заряджають гарним настроєм, допомагають мені трохи відновлюватись після аварії.

У черкаському притулку мешкає півтори сотні тварин. Серед них є кілька евакуйованих собак. Ляклива Зіта потрапила до Черкас з Курахового.

І сьогодні з нею гуляє дівчина-переселенка.

Дар'я Корх, переселенка:

Видно, що вона щось пережила. Якісь звуки, щось десь гримнуло, вона падає на землю. Вона пам'ятає, це неможливо забути. Враження хороші, але до сліз. Хочеться, щоб більше людей ходило, приділяло увагу. А Зіту візьму до себе, чим зможу, тим буду її забезпечувати.

Окремо у притулку є і прогулянковий майданчик для цуценят.

До спілкування з людьми собак тут привчають з найменшого віку - так у них більше шансів знайти родину.

Валентина Калініна, зоозахисниця:

Ми намагаємось соціалізувати усіх собак. А також соціалізувати їх один до одного, вони як в соціумі з собі подібними. І з малечку в них тоді немає зооагресії на інших собак.

Погуляти із собаками у черкаський притулок запрошують усіх охочих щовихідних за попереднім записом.