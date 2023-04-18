Найбільший банк Кіпру Bank Of Cyprus почав закривати рахунки росіян [ Редагувати ]
Найбільший банк Кіпру - Bank Of Cyprus - розсилає повідомлення російським клієнтам про закриття їхніх рахунків. Про це повідомляє Forbes з посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та фінансові послуги клієнтам на Кіпрі.
Банк почав розсилати повідомлення росіянам у середині квітня. Клієнтам повідомляють, що їхні рахунки будуть закриті впродовж двох місяців з моменту одержання листа.
Приводом для закриття рахунків може бути податкове резидентство рф, наявність доходу від санкційного бізнесу в росії, "нетипова" посвідка на проживання на Кіпрі (F або "візитер"), а також віза "цифрового кочівника".
Рахунки росіян закриває не лише Bank Of Cyprus, а й інші місцеві банки, у тому числі підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank. Нові обмеження пов'язані з небажанням банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.
Євросоюз заборонив росіянам тримати на рахунку більше 100 000 євро наступного дня після початку вторгнення в Україні у 2022 році.
У середині квітня 2023 року стало відомо, що один із найбільших банків в ОАЕ - Emirates NBD - почав блокувати інвестиційні рахунки росіян через міжнародні санкції.
Раніше швейцарські банки UBS і Сredit Suisse повідомили своїх російських клієнтів, що їхні рахунки будуть заблоковані, якщо вони сплачуватимуть податки в рф.
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