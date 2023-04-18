Найбільший банк Кіпру - Bank Of Cyprus - розсилає повідомлення російським клієнтам про закриття їхніх рахунків. Про це повідомляє Forbes з посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та фінансові послуги клієнтам на Кіпрі.

Банк почав розсилати повідомлення росіянам у середині квітня. Клієнтам повідомляють, що їхні рахунки будуть закриті впродовж двох місяців з моменту одержання листа.

Приводом для закриття рахунків може бути податкове резидентство рф, наявність доходу від санкційного бізнесу в росії, "нетипова" посвідка на проживання на Кіпрі (F або "візитер"), а також віза "цифрового кочівника".

Рахунки росіян закриває не лише Bank Of Cyprus, а й інші місцеві банки, у тому числі підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank. Нові обмеження пов'язані з небажанням банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.

Євросоюз заборонив росіянам тримати на рахунку більше 100 000 євро наступного дня після початку вторгнення в Україні у 2022 році.

У середині квітня 2023 року стало відомо, що один із найбільших банків в ОАЕ - Emirates NBD - почав блокувати інвестиційні рахунки росіян через міжнародні санкції.

Раніше швейцарські банки UBS і Сredit Suisse повідомили своїх російських клієнтів, що їхні рахунки будуть заблоковані, якщо вони сплачуватимуть податки в рф.