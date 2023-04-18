У Кривому Розі нарешті запрацювали дитсадки. Від початку великої війни з міркувань безпеки дошкільні навчальні заклади малеча у місті не відвідувала. І от після понад року вимушених канікул у садках знову гамірно.

І хоча поки що роботу відновили не всі навчальні заклади, їхню кількість планують збільшувати. Що для цього необхідно, і як минув перший робочий день у криворізьких садочках? Знає Олена Мендалюк.

Вперше після початку великої російсько-української війни малеча Кривого Рогу повернулася до дитячих садочків. Вихователька Вікторія веде малечу молодшої групи - дітлахам до п'яти років. Розповідає, від ранку вони вже і набешкетувалися, і наспілкувалися, і награлися.

Вони зайшли, побачили свої шафи, деякі вже забули, деякі памятали й бігли до шаф, бо це все ж їхнє. Потім коли вони зайшли в групу до іграшок, це ж їх іграшки, іграшки сумували без діток.

Та що не забули точно, то це одне одного. Діти сумували за своїми друзями.

Понад рік тут не чули дитячого сміху. Нині ж у стінах дошкільного закладу знову вирує життя. Діти грають і навчаються.

Щойно на Дніпропетровщині покращилась безпекова ситуація, у Кривому Розі серед батьків провели опитування: чи повертатися до роботи офлайн? Відповідь однозначна - так. Але за умови - у садочках обов'язково має бути укриття.

Лариса Шеремет, директорка дитячого садка:

Наш садочок розрахований на 91 дитину, а згідно з тим, що у нас укриття розраховане на 50 місць, і дітей ми змогли згідно з заявами взяти 35. На сьогодні у нас 29 дітей. І ці діти будуть відвідувати повний робочий день - 9 годинне перебування.

Укриття у цьому дошкільному закладі облаштували згідно з усіма вимогами майже з нуля. Зробили вентиляцію, санвузол та ігрову кімнату.

Це для медичної сестри, якщо необхідно надання першої медичної допомоги. І тут у нас дітки знаходяться поки лунає повітряна тривога. Зробили туалетну кімнату, умивальник, додаткове освітлення. Можу сказати, що у більшості дитячих садочків воно побудоване з нуля. Раніше ніколи цього не було. Тому майже в кожному побудоване з нуля. І зараз будується далі.

Від 17 квітня дітлахів приймають понад 20 дитсадків Кривого Рогу. Запрацювали так звані "експериментальні групи". І на цьому влада обіцяє не зупинятися.

Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу:

На кінець травня буде 42 садочки, і за літо буде десь ще до 64 садочків. Проводиться дуже велика робота з ДСНС, тому що це потрібно зробити фактично нові укриття за усіма стандартами.

Облаштовують укриття в дитсадках коштом міського бюджету. І щойно сховища перевірять фахівці, дітей повертатимуть до навчання офлайн. За більш як рік вимушеного простою вдалося зберегти й педагогічний колектив.

Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу:

За той рік, що навчальні заклади не працювали, повністю збережений педагогічний склад. Всі отримували зарплату. Зараз потихеньку, грамотно з урахуванням всіх норм безпеки, що дуже важливо, переходимо на офлайн вже.

А вже з першого вересня у Кривому Розі планують відкрити свої двері для учнів - і сто шкіл.