86 ударів з різних видів озброєння завдали рашисти по Запорізькій області минулої доби. Зафіксовано щонайменше 20 нових руйнувань. І скрізь працюють рятувальники. Гасять пожежі, розбирають завали, витягають з-під уламків людей.

Дмитро Федотов - один із надзвичайників, які працювали у Запоріжжі на усіх зруйнованих росіянами багатоповерхівках. Більше про тих, хто приходить на допомогу першими - у матеріалі Інни Гогой.

Батьки мріяли, щоб син став економістом чи стоматологом. А він твердо вирішив - буде рятувальником.

Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Для спокійної роботи, я не звик сидіти на місці, не можу. Для мене це набагато складніше, просто сидіти на місці.

І від свого рішення Дмитро не відходив ні на мить. Навчання у виші давалося легко, майбутня спеціальність - захоплювала. І вже у 2014-му - поїхав працювати на Донеччину. Зводив наметове містечко для переселенців у Покровську та відновлював інфраструктуру у Слов'янську. Згодом став начальником аварійно рятувальної частини.

Валентин Кабко, начальник групи радіаційно-хімічного захисту ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Завжди приходить на виручку, як в службових питаннях, так і в особистих. Людина, яка ніколи не залишить в біді.

Дмитро, до того, дуже любить командний спорт - волейбол та футбол. Каже, це допомагає відновитися після складних викликів. Навіть змагався за свій загін на турнірах. Втім це було до великої війни. 24 лютого він перервав відпустку і повернувся на роботу. Тоді чоловік і уявити не міг із чим доведеться зіткнутися його команді.

Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл. :

Кожен день ти засипаєш і не розумієш куди ти ввечері поїдеш, бо в моєму підрозділі район виїзду - вся область.

Рятувальники завжди першими приїжджають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Дмитро разом зі своєю командою розбирав завали на усіх будинках по області, в які влучали російські ракети.

Найважче, це коли приїжджаєш і говорять, що під завалами діти.

Роботи на зруйнованих багатоповерхівках тривали по кілька діб. У тих ситуаціях, каже надзвичайник, намагаєшся приборкати усі емоції, щоб нічого не заважало працювати. Адже важлива кожна хвилина.

Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Перше - рятування людей, збір інформації, кількість постраждалих є, де, очевидці, опитування і рятування людей, це перше, це найважливіше.

Інколи люди й самі допомагають рятувальникам. Дмитро згадує, на одному зі зруйнованих будинків їм вдалося врятувати з-під завалів жінку. Вона дивом додзвонилася до сина та змогла покликати на допомогу.

Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл. :

В неї в халаті був телефон, вона подзвонила. Так ми дізнались, що вона є там, тому що вона була на другому поверху під завалами, під дверима, біля вікна, дуже важко її було там знайти.

За врятовані життя Дмитро отримав нагороду. Та чоловік певен - це заслуга всього підрозділу.

Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл. :

Один ти нічого не зробиш, це все командна робота, хтось підносить інструмент, хтось допомагає, притримуєш ще щось, хтось поки ти відкопуєш, дає невідкладну допомогу.

Самі ж надзвичайники розповідають, для них врятоване життя і є найбільша нагорода. Адже немає нічого кращого, ніж розуміння, що добро знову перемогло.