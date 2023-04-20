Вони приходять на допомогу першими: розмова з надзвичайником, що рятував людей зі зруйнованих будинків у Запоріжжі [ Редагувати ]
86 ударів з різних видів озброєння завдали рашисти по Запорізькій області минулої доби. Зафіксовано щонайменше 20 нових руйнувань. І скрізь працюють рятувальники. Гасять пожежі, розбирають завали, витягають з-під уламків людей.
Дмитро Федотов - один із надзвичайників, які працювали у Запоріжжі на усіх зруйнованих росіянами багатоповерхівках. Більше про тих, хто приходить на допомогу першими - у матеріалі Інни Гогой.
Батьки мріяли, щоб син став економістом чи стоматологом. А він твердо вирішив - буде рятувальником.
Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:
Для спокійної роботи, я не звик сидіти на місці, не можу. Для мене це набагато складніше, просто сидіти на місці.
І від свого рішення Дмитро не відходив ні на мить. Навчання у виші давалося легко, майбутня спеціальність - захоплювала. І вже у 2014-му - поїхав працювати на Донеччину. Зводив наметове містечко для переселенців у Покровську та відновлював інфраструктуру у Слов'янську. Згодом став начальником аварійно рятувальної частини.
Валентин Кабко, начальник групи радіаційно-хімічного захисту ГУ ДСНС у Запорізькій області:
Завжди приходить на виручку, як в службових питаннях, так і в особистих. Людина, яка ніколи не залишить в біді.
Дмитро, до того, дуже любить командний спорт - волейбол та футбол. Каже, це допомагає відновитися після складних викликів. Навіть змагався за свій загін на турнірах. Втім це було до великої війни. 24 лютого він перервав відпустку і повернувся на роботу. Тоді чоловік і уявити не міг із чим доведеться зіткнутися його команді.
Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл. :
Кожен день ти засипаєш і не розумієш куди ти ввечері поїдеш, бо в моєму підрозділі район виїзду - вся область.
Рятувальники завжди першими приїжджають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Дмитро разом зі своєю командою розбирав завали на усіх будинках по області, в які влучали російські ракети.
Найважче, це коли приїжджаєш і говорять, що під завалами діти.
Роботи на зруйнованих багатоповерхівках тривали по кілька діб. У тих ситуаціях, каже надзвичайник, намагаєшся приборкати усі емоції, щоб нічого не заважало працювати. Адже важлива кожна хвилина.
Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:
Перше - рятування людей, збір інформації, кількість постраждалих є, де, очевидці, опитування і рятування людей, це перше, це найважливіше.
Інколи люди й самі допомагають рятувальникам. Дмитро згадує, на одному зі зруйнованих будинків їм вдалося врятувати з-під завалів жінку. Вона дивом додзвонилася до сина та змогла покликати на допомогу.
Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл. :
В неї в халаті був телефон, вона подзвонила. Так ми дізнались, що вона є там, тому що вона була на другому поверху під завалами, під дверима, біля вікна, дуже важко її було там знайти.
За врятовані життя Дмитро отримав нагороду. Та чоловік певен - це заслуга всього підрозділу.
Дмитро Федотов, начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій обл. :
Один ти нічого не зробиш, це все командна робота, хтось підносить інструмент, хтось допомагає, притримуєш ще щось, хтось поки ти відкопуєш, дає невідкладну допомогу.
Самі ж надзвичайники розповідають, для них врятоване життя і є найбільша нагорода. Адже немає нічого кращого, ніж розуміння, що добро знову перемогло.
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