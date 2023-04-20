Джерелом фінансів для відбудови України мають і повинні стати вилучені російські кошти - вважають в уряді. Наведу тут цитату прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який називає конфіскацію грошей кремля та близьких до нього бізнесменів "єдиним значним важливим джерелом для відновлення країни". Мова, нагадаю, про величезні кошти - в цілому це від трьохсот до п'ятисот мільярдів доларів. На якому етапі їхня конфіскація? Що заважає - і які шляхи бачать у Вашингтоні? Про все це - далі.

Цей підрозділ у Державному департаменті США – "Офіс міжнародної допомоги" - зазвичай не був публічним. Він виділяв гроші країнам, що постраждали через стихійні лиха, погоджував транші і поставки… Але із початком війни все змінилося. І структура, яку очолює місс Дафна Ренд, не просто переключилася на координацію американської допомоги Україні, але і отримала ключове завдання - розібратися із заарештованими у США грошима російських олігархів. І це пов'язані речі.

Дафна Ренд, директор Офісу міжнародної допомоги Держдепартаменту США:

Ми витрачаємо значні кошти, щоб вирішити енергетичні проблеми України, бо знаємо, як це критично. Всі ці пошкодження цивільної інфраструктури за наказами путіна - це взагалі-то порушення міжнародного права! Ми вже вклали 270 мільйонів доларів нашої допомоги, намагаючись захистити, відремонтувати, відбудувати українську енергомережу, яка надалі має бути стійкою до таких атак. Допомогти у відбудові на середню і довгострокову перспективу - на цьому зараз сконцентровані зусилля. А от щодо брудних російських грошей - вони якраз в цьому і допоможуть.

За даними Держдепу, лише у Сполучених Штатах зараз заморожені активи на півмільярда доларів, які належать підсанкційним росіянам (і гроші - і багато яхт, маєтки)… Це не рахуючи золотовалютних резервів самої росії! Щоб швидше все це використати для України – Мінʼюст США просить зараз у Конгресу право на свій розсуд, без судових процедур, конфісковувати корупційні мільйони, продавати розкішний конфіскат з аукціонів…

Дафна Ренд, директор Офісу міжнародної допомоги Держдепартаменту США:

Ми намагаємось визначити, як найкраще використовувати ці кошти. Ми їх заарештували, бо ці гроші використовувалися, аби ще більше розпалювати війну. Тож хочемо повернути їх українцям - в час, коли це так потрібно.

І "перша ластівка" - п'ять з половиною мільйонів - була якраз перехоплена спеціальною групою, яка працює у Мінфіні США. Це гроші, які намагалися сховати від американських санкцій, а належать близькій до путіна людині - Костянтину Малофєєву. Він багато років намагався дестабілізувати Східну Європу, оскільки фінансував приватні військові групи та найманців. Ми перехопили ці мільйони просто в момент, коли їх намагалися перевести з рахунків. Зараз ми в процесі переведення цих грошей до Державного департаменту - і витратимо, щоб допомогти українцям. Можливо, допоможемо військовим, що постраждали.

І успішний пошук цих російських активів - хороша новина, оскільки так відновлюється справедливість! Ті, хто витрачав свої гроші на фінансування воєнізованих груп та безжальних найманців, які з'являлися на фронті; ті, хто живив військові машину путіна - несуть відповідальність за свої злочинні дії.

В перспективі - і це однозначна позиція українського уряду - конфісковані російські гроші мають надходити напряму в державний бюджет, щоб саме у Києві вирішували, як їх саме витратити. Але тут виникає питання звітності і відповідальності - питання непросте, зважаючи на позицію частини конгресменів, які прагнули б урізати міжнародну допомогу Україні. І саме тому потрібна максимальна прозорість - до останнього цента.

Дафна Ренд, директор Офісу міжнародної допомоги Держдепартаменту США:

Контроль за нашою іноземною допомогою - зараз на кількох рівнях. Багато стадій - ми навіть не покладаємося на один якійсь механізм. Є генеральні інспектори, які працюють повністю самостійно, це перша перевірка. Ми також працюємо з міжнародними організаціями.

Наприклад, наша зарубіжна допомога перевіряється через Світовий банк. По-третє - працюємо напряму із українським урядом, щоб переконатися, що ми точно бачимо, як витрачаються наші гроші. І четвертий рівень контролю - наша місія у Києві. Наш посол та її команда працюють цілодобово - щодо підзвітності. Тому - ми робимо все, щоб максимально точно знати, як витрачаються американські гроші.

А ще американський уряд ряд давно підтримує громадські організації в Україні, які борються із корупцією. І це ще одна важлива перевірка - вже українським громадянським суспільством. І ми будемо продовжувати цю підтримку Україні. Вона була і до війни - і продовжиться зараз.