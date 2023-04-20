Аби узгодити черговий пакет військової допомоги для України, в Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", зустрінуться представники оборонних відомств понад п'ятдесяти країн світу. На яку саме зброю очікує Київ? І що отримала Україна за результатами попередніх засідань? Дивіться далі.

"Рамштайн-11" та ювілейний. Майже рік тому, 26 квітня 2022 року, контактна група з питань оборони України зустрілася вперше. За ініціативою Сполучених Штатів, на американській авіабазі "Рамштайн", що в Німеччині. Звідси, власне, і назва формату. І вже тоді, рік тому, стало зрозуміло - зустрічатися з міністрами оборони з майже п'ятдесяти країн світу будуть на постійній основі. Адже партнери пообіцяли підтримувати Україну до самої перемоги.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Базуючись на досягнутому сьогодні прогресі, ми продовжуємо звертатися до партнерів із закликом допомогти Україні захистити себе. Ми й далі наполягаємо на підтримці та посиленні українських військових перед боями та битвами, які попереду.

Сенсацією першої "Рамштайну" стала зміни позиції Німеччини щодо поставок важкого озброєння. Тодішня міністерка оборони країни Крістіне Ламбрехт оголосила про передачу Україні зенітних самохідних установок "Гепард".

Крістіне Ламбрехт, ексміністр оборони Німеччини:

Ми плануємо надати Україні комплекси "Гепард", які їй вкрай потрібні для захисту повітряного простору із землі. Німеччина готова допомогти й під час сьогоднішньої конференції. Ми розглянемо всі можливості підтримки України в її мужній й важливій боротьбі за свободу та мир.

Відтоді - консультації у форматі "Рамштайн" проходили майже щомісяця. Партнери зустрічалися на американській авіабазі в Німеччині, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі або віртуально, у режимі відеоконференцій. За цей час назва формату стала загальним іменем. Коли йдеться не суто про військову підтримку України, говорять про "фінансовий" або "юридичний" "Рамштайн". Ось, наприклад, уривок зі зверненням українського Президента до учасників конференції з відбудови України, що проходила в Берліні.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я вірю, що вже зараз можемо прийняти рішення про заснування "фінансового Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності - за аналогією з "оборонним Рамштайном", який уже функціонує. Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об’єднує й забезпечує всі зусилля, спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій.

Але повернемося до оборонного "Рамштайну". Кількість озброєнь, яку Україна отримала в результаті цих багатосторонніх консультацій і перерахувати важко. Це самохідні артилерійські установки, танки, комплекси протиповітряної оборони, гаубиці, протикорабельні ракети, гелікоптери, реактивні системи залпового вогню, боєприпаси, системи боротьби з дронами та багато іншого. На зустрічах у форматі "Рамштайн" партнери оголошували про надання чергових пакетів військової допомоги на мільярди доларів та зголошували проведення навчання українських військових. Тобто, робили все, щоб посилити оборону України та підготувати її до контрнаступу.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Зараз не час уповільнюватися. Зараз час копнути глибше. Український народ дивиться на нас. Кремль спостерігає за нами. Історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо.

Одинадцятий "Рамштайн" буде очним. Вже завтра представники п'ятдесяти країн зустрінуться на американській авіабазі на заході Німеччини. Головуватиме, за традицією міністра оборони США Ллойд Остін. Своїми очікуваннями від консультацій вже поділився Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

Вже готуємось і до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Провів підготовчі наради. Очікуємо обґрунтованих рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому, наближаємо не лише для себе, для України, а для всієї нашої антивоєнної коаліції. Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність з партнерами.

Про очікування від зустрічі у форматі "Рамштайн" пише міжнародна преса. Так, наприклад, видання «Financial Times», з посиланням на власні джерела, повідомляє: Україна проситиме партнерів про терміни постачання боєприпасів для системи протиповітряної оборони. Це, за даними журналістів, наразі найбільша потреба. Запаси ракет вичерпуються і, якщо вони не будуть заповнені, під загрозою можуть опинитися очікуваний контрнаступ України. Адже ефективна ППО критично важлива при спробах прорвати лінію фронту. Ну і, звісно, ​​під загрозою опиниться міста та села України, критична інфраструктура, мирні люди.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Залишається пріоритет номер 1 - це система протиповітряної оборони. А бойовий літак є частиною ППО. Тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити, що нам потрібні бойові сучасні платформи "чотири++". Це однозначно. Друге - це броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всі інші. І третє - це засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, так звані дрони-самогубці.

Напередодні, до речі, Київ отримав від союзників кількох систем "Patriot". Їх передали Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди. Від німців, на додачу, надійшов ще і надсучасний зенітно-ракетний комплекс "IRIS -T". Другий із чотирьох обіцяних.