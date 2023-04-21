Табу на штучні квіти у Дніпрі діє вже 5 років.

Штучні квіти та вінки - під повною забороною. У Дніпрі їх не можна продавати і від нині приносити на кладовища. Все через шкоду, яку вони завдають екології. Пластик, з яких виготовлена поминальна атрибутика, розкладається впродовж 500 років, а при спаленні виділяє шкідливі випари. Але, попри заборони підприємці в погоні за гривнею таки порушують.

На цвинтарях Дніпра триває генеральне прибирання. Їх готують до поминальних днів. Залучили навіть важку техніку.

Трактором згрібають купи вінків і вантажать у самоскид. Працівники кладовища зізнаються, лише так можна прибрати сміттєзвалища зі штучних квітів.

Костянтин - працівник кладовища:

Виростає свалка. Цю свалку розчистили буквально нещодавно і це все набралось десь за тиждень, навіть менше.

З початку квітня з кладовищ вивезли більше 4 тон сміття. 90 % - це штучні квіти.

Костянтин - працівник кладовища:

Вінки потім, вони не перероблюються, вони становляться ось таким звалищем. Живі квіти, відцвіли, все. Їх просто винесли, сухостій. Чим менше пластику і всіх цих відходів, звісно, що буде краще майбутнє, краще для всіх.

Майже 350 вантажівок на рік, лише поминальної атрибутики, вивозять комунальники з кладовищ. Аби не ускладнювати екологічну ситуацію та не створювати сміттєзвалища, у Дніпрі штучні квіти - під повною забороною. Відповідне рішення днями ухвалили міські депутати.

Михайло Лисенко - заступник міського голови Дніпра:

Заборонено заносити на територію кладовищ штучні квіти, вінки. Крім цього ми розставимо великогабаритні контейнери та усі кладовища придбають візки для того, щоб сміття самостійно довезти до контейнера, а не скидати його на сусідню могилу.

Табу на штучні квіти у Дніпрі діє вже 5 років. Заборонено і на території міста, але перед поминальними днями на стихійних ринках ситуація незмінна.

На ятках рясніють штучні квіти. На порушників інспектори складають протоколи. І штраф - максимальний - 1700 гривень. Але навіть така сума несумісна із шкодою, яку завдають пластикові атрибути.

Ярослав Крисько, начальник управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міськради:

Період розкладу цих квітів становить від 100 до 500 років. Так само є небезпечною взаємодія цього так званого декору з атмосферним повітрям. Оскільки при підвищенні температури повітря збільшується і небезпека виділення небезпечних хімічних речовин.

Суму штрафу, які сплатить порушник, визначають на профільній комісії міськради. Хоча інспектори зізнаються, кількість складених протоколів щороку меншає. Рейди ж проводять як у спальних районах, так і в центрі міста.