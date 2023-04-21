Чехія пропонує модернізувати більше танків Т-72 та передати їх Україні [ Редагувати ]
Чехія зосереджена на постачанні Україні бойових машин піхоти, танків, боєприпасів, засобах радіоелектронної боротьби та систем ППО.
Про це повідомляє заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.
"У Чехії ми об'єднуємо максимальну кількість пожертвувань із запасів армії, закупівлі з державних фондів, краудфандинг та комерційні поставки", - йдеться у заяві.
За його словами, завдяки співпраці з українськими та закордонними партнерами Чехія ще має конкретні проекти, які можна швидко реалізувати і які входять до списку пріоритетних для України. У рамках тристороннього проекту зі США та Нідерландами з постачання понад 90 танків в Україну вже поставлено 37 модернізованих танків Т-72, і щомісяця їх стає більше.
"Ми пропонуємо збільшити обсяг виробництва ще на десятки, якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проекту", - сказав директор Агентства міжурядового оборонного співробітництва Чехії Алеш Вітечка.
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