За минулу добу російські окупанти 45 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 236 снарядів, на щастя обійшлося без жертв. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова пресцентру Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

За минулу добу десь 236 снарядів прилетіло у населені пункти. І це населені пункти, які знаходяться вздовж річки, десь 90% снарядів прилетіло по цим населеним пунктам.

Найбільш обстрілювані районі - від Берислава до Херсону , і від Херсону туди трохи далі за Білозерськ. Це Іванівка, Кізомис, Токарівка. Тобто всі населені пункти в "червоній зоні" постійно обстрілюють: і обєкти інфраструктури, і обєкти, які логістикою займаються.

Роблять спроби для того, щоб ми не могли переправлятися на той берег, не могли наступати. Але ЗСУ все контролюють, гатять по ним, іде контрбатарейна боротьба постійно.

Останні удари буди керованими авіабомбами по Кізомису. Там потрапило під обстріл підприємство портового значення, загинув 59-річний чоловік. Також по Білозерці гатили з артилерії. Там загинув 39-річний чоловік. Постійно гатять і по Херсону, і по Бериславщині.