В Херсоні лунають вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Мост
У середу, 19 квітня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.
Про це повідомляє suspilne.media.
У Херсоні чутно вибухи.
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