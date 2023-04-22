"Росію потрібно ізольовувати": Милованов прокоментував можливу заборону G7 на експорт до рф (відео) [ Редагувати ]
США та інші ключові союзники України розглядають можливість запровадити заборону на більшу частину експорту до росії. Дипломати та чиновники обговорюють цю ідею напередодні травневого саміту лідерів G7 у Японії.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020), радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.
Для нас є критичним товари, які використовуються для зброї. Вироби, а особливо електроніка, яка виробляється в Європі, Сполучених Штатах, інших країнах, зараз використовується в росії для того, щоб робити зброю, особливо високоточну зброю. І це скандал, адже після початку війни ця продукція продовжує потрапляти в росію. І частина цієї продукції взагалі не є під санкціями, а частина продається через треті руки...
Є два підходи. Один підхід - це накладати ці вторинні санкції, а другий - заборонити все. Я, звичайно, підтримую другий підхід - заборонити все. Тому що росію потрібно ізольовувати. Потрібно всіх відключати не тільки від цієї газової та нафтової голки, але і деякі компанії у тому числі західні, продовжують заробляти на посередництві при обході санкцій...
Це більше росія зацікавлена, щоб експорт продовжувався. Складніше з імпортом. Наприклад, ті самі країни, які блокують наш транзит зерна, вони продовжують купувати російську аграрну продукцію. Не в таких високих обсягах, як з України, але продовжують.
Зараз вже є ембарго і обмеження ціни на нафту і на газ, але це зайняло майже рік. І триває торгівля через треті країни, через те, що не виключили логістичні компанії. Тобто їм дали можливість продовжувати підтримувати, надати логістичну структуру для торгівлі в треті країни.
Тобто найбільша проблема для економічних санкцій - це ізоляція росії. Це більше імпорт або використання деяких послуг у країнах розвинутих. А експорт і продажі в росії - вони точкові.
Російський ринок, особливо ринок зброї високоточної, він не є дуже великим. Тому з експортом я думаю тут більше питання політичної волі. А з імпортом тут є економічні інтереси.
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