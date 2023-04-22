При наближенні до судна, журналісти побачили на борту людей у балаклавах та зі зброєю.

Божевільним немає спокою. росія готується до контрудару по європейських країнах, якщо війна в Україні призведе до збройного протистояння із Заходом. До такого висновку прийшли журналісти-розслідувачі з Норвегії, Швеції, Данії та Фінляндії. Кілька місяців вони стежили за російськими кораблями у Північному морі. Виявилося, що судна, які мали б бути рибальськими чи дослідницькими, насправді шпигують! Кораблі збирають інформацію про критичну інфраструктуру країн. З усіма деталями наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Перша серія розслідування скандинавських журналістів зосередилася на пересуванні російського корабля "Адмірал Володимирський". Офіційно - це експедиційне океанографічне судно, тобто проводить досліди під водою.

Але журналісти наполягають, що насправді це розвідувальний корабель. На це вказує одразу кілька фактів. Маршрут судна пролягав повз вітрові електростанції Великої Британії та Нідерландів. Воно пригальмовувало щоразу, коли наближалося до вітряків. Найімовірніше, для позначення на карті їх розташування.

Запитання викликає і те, що місяцями корабель не вмикав передавачі, щоби не світити своє місце перебування на радарах. Ставав так званим "привидом". Ну і впевненості додав той факт, що при наближенні до судна, журналісти побачили на борту людей у балаклавах та зі зброєю.

Після розмов із представниками служб розвідки своїх країн, журналісти зробили висновок, що таким чином росія намагається визначити вразливі точки критичної інфраструктури. Зокрема, відстежує комунікаційні кабелі на дні моря.

Кріс Перрі, контрадмірал Королівського морського флоту Великої Британії у відставці:

Вони намацують цілі у нашій цивільній інфраструктурі, це фактично їхня доктрина, відома як "війна в мирний час". Тобто вони не роблять достатньо, щоби спровокувати нас, але вираховують наш захист і перевіряють слабкості.

І мова не про один корабель, роботу якого відстежили розслідувачі. Це сотні суден усіх видів, вони маскуються під риболовні, торговельні чи дослідницькі. Нідерландські розвідувальні служби підтверджують, що інтернет-кабелі, газопроводи та вітроелектростанції тепер стають потенційними об'єктами російських диверсій. Всього одна бомба в правильному місці скупчення кабелів зможе вивести з ладу всю вітрову станцію. А диверсії у кількох місцях цілком можуть паралізувати енергопостачання в кількох країнах. Серйозну загрозу визнають не лише у Нідерландах, але й у Великій Британії та Скандинавських країнах. Втім, припинити діяльність шпигунських кораблів практично нереально.

Майкл Бернелл-Наджент, головнокомандувач Королівського морського флоту Великої Британії:

Але росіяни насправді не порушують закони, бо ці кораблі торговельні, а не військові. Вони вільні рухатися у Північному морі, так само як і будь-які інші риболовні чи торговельні човни. Отже, ми не можемо їх зупинити. Єдине, що ми можемо зараз зробити - це зрозуміти, чим вони займаються, щоби підготуватися.

Іще один приклад - російський риболовний човен "Тілець". До минулого року він займався доправленням риби до Норвегії. А в останні місяці судно опинялося в найнесподіваніших місцях. Як то морські військові бази та території Натівських навчань. Одного разу - навіть у зоні вогневого ураження.

Бенджамін Талліс, експерт з НАТО:

Це лише один із багатьох таких гібридних заходів росії, щоби розсунути кордони й перевірити нашу стійкість. І сумно визнавати, що ми досі боремося з однією рукою, зв'язаною за спиною навіть попри повномасштабне вторгнення росії в Україну. Виглядає, що ми досі не бажаємо насправді надіслати сигнал, що це неприпустимо і ми зупинимо це.

Британія справді доволі вразлива з моря. Саме по його дну проходять ключові комунікації, які пов'язують країну з материковою Європою. Приміром, понад 40% газу постачається трьома підводними трубами.