Росіяни можуть наважитись на повторний штурм Вугледара - Дмитрашківський [ Редагувати ]
Російські війська найближчим часом можуть розпочати штурмові дії в районі Вугледара на Донеччині. Таку думку в ефірі національного телемарафону "Єдині новини висловив керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.
За його словами в суботу, 22 квітня, окупанти шість разів атакували Вугледар авіацією.
Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, я думаю, ворог найближчим часом зосередить увагу знову-таки на Вугледарському напрямі. Це моя думка.
Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть "розбирають будинки" поверх за поверхом, і це відбувається як в Бахмуті, так і на Вугледарі.
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Російські окупаційні зменшили тиск на Вугледар, проте напрямок Авдіївка-Мар'їнка залишається дуже важким. Мар'їнка фактично стала містом-привидом, каже Орест Смолан - прикордонник, що служив на Закарпатті, але попросив, щоб його перевели на Схід.
За минулу добу Сили оборони України знищили близько 620 ворогів, 4 російських танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем і 12 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 квітня
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Понад 50 атак противника протягом доби. Росіяни роблять спроби наступати на 5 напрямках, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України. На Бахмутському - наростили інтенсивність артилерійських та авіаударів.