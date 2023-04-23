Російські війська найближчим часом можуть розпочати штурмові дії в районі Вугледара на Донеччині. Таку думку в ефірі національного телемарафону "Єдині новини висловив керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.

За його словами в суботу, 22 квітня, окупанти шість разів атакували Вугледар авіацією.

Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, я думаю, ворог найближчим часом зосередить увагу знову-таки на Вугледарському напрямі. Це моя думка.

Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть "розбирають будинки" поверх за поверхом, і це відбувається як в Бахмуті, так і на Вугледарі.