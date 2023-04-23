Керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський заявив про те, що оскільки на Вугледарському напрямку на сьогодні активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то ворог, ймовірно, почне найбільшим часом штурмові дії в цьому районі. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову таки на Угледарському напрямку. Це моя думка.

Дмитрашківській додав, що вчора ворог 6 разів завдав ударів по Вугледару з авіації.