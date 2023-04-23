Країни ЄС повинні направити Військово-морські сили до Тайваню - Боррель [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Європейські країни повинні направити до Тайванської протоки свої Військово-морські сили, аби забезпечити судноплавство у цьому районі.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Journal du Dimanche.
Він зазначив, що позиція Євросоюзу щодо Тайваню проста та послідовна. Дипломат заявив, що для ЄС існує єдиний Китай, але "не за будь-яких умов, і точно не через застосування сили".
Боррель зазначив, що для Європи важливий Тайвань, тому необхідно забезпечити мир у цьому регіоні.
"Європа повинна бути присутня в цьому питанні, яке хвилює нас економічно, комерційно та технологічно. Ось чому я закликаю європейські Військово-морські сили патрулювати Тайванську протоку, щоб продемонструвати відданість Європи свободі судноплавства в цьому надзвичайно важливому районі. Водночас ми маємо бути пильними щодо провокацій і зайвих ставок", - наголосив дипломат.
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