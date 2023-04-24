У селі Мілієво Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП. Зза підозрою у підпалі затримали 34-річного жителя сусіднього села. Про це повідомляє поліція Буковини.

Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні вранці. На місці події правоохоронці з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу.

Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас. Слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини та мотиви вчинених правопорушень.

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП повідомили, що спалили храм Іова Почаївського та виклали відео пожежі.