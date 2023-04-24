На Буковині згорів храм УПЦ МП, палія затримали (відео) [ Редагувати ]
У селі Мілієво Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП. Зза підозрою у підпалі затримали 34-річного жителя сусіднього села. Про це повідомляє поліція Буковини.
Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні вранці. На місці події правоохоронці з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу.
Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас.
Слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють обставини та мотиви вчинених правопорушень.
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП повідомили, що спалили храм Іова Почаївського та виклали відео пожежі.
Церкву було побудовано силами парафіян замість захопленої прихильниками "УПЦ (КП)" на честь преподобної Параскеви Сербської, ще у 2014 році.
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