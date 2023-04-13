В Чернівецькій області скорочують комендантську годину [ Редагувати ]
З 15 квітня в Чернівецькій області скоротять тривалість комендантської години. Про це повідомляється у Telegram голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
Вона триватиме на годину менше.
Сьогодні, 13 квітня, відбулось засідання Ради оборони Чернівецької області, на якому розглядали ряд питань, серед яких і скорочення тривалості комендантської години.
За словами голови ОВА, з 15 квітня комендантська година в Чернівецькій області триватиме з 00:00 до 04:00.
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