Одинаки з гвинтівкою. Невидимки під носом у ворога. Вони проводять години у засідках заради єдиного, точного пострілу. Про витримку і майстерність українських снайперів - наш наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Наш співрозмовник - снайпер, який щодня виконує бойові задачі на передовій, розповідає нам, із якою зброєю має справу.

Позивний "Brother", снайпер Збройних сил України:

Цивільні люди вважають, вони не мають ніякого уявлення про зброю, тому вони вважають, що у них дуже велика віддача, але зараз такого нема. Ми використовуємо гвинтівки 308 калібру або менше і вони вже напрацьовані, вони вже убирають якомога більше, тому зараз ви тут і відчули, віддачі немає. Є віддача, але це вже більш на крупних калібрах, а на таких її нема.

Зливатися з довкіллям і годинами нерухомо вистежувати ціль. Аби залишатися непомітними, снайпери нерідко виходять на позиції у костюмі кікімори. Та найчастіше беруть на завдання маскувальні сітки - вони легші й мобільніші.

Позивний "Шаман", снайпер Збройних сил України:

Ми використовуємо сітки, тому що снайпер виходить на позицію на кілька діб. Кілька діб передбачає собою багато води, провізії їжі, патронів, теплого одягу і того іншого. Гвинтівка сама найпростіша 308 калібру, зетка, вона важить 7 з половиною кг плюс бк, уже 10, це без особистих речей. З цією вагою йти на великі дистанції, а тим паче перебігати, робити маневри дуже важко, тому тягнути кікімору, яка важить ще 10 кілограм, яка є великою ціллю, коли ти в ній одягнений, я вважаю недоречним.

Для максимальної точності пострілу снайпер має безліч додаткових приладів. Утім, в умовах реальних бойових дій, не завжди є можливість ними скористатися.

Позивний "Brother", снайпер Збройних сил України:

Для нашої стрільби більше підходять незручні положення, якісь люди втомлені постійно, тоїсть ти прибіг бистренько, відстрілявся, і це буває на емоціях. Це все дуже швидко, тобі потрібна мобільність, і не буде такої зручності, коли ти розстелився, подивився погоду, взяв метеостанцію поміряв вітер - такого немає. Воно є, але це більше спортивна стрільба.

Військовослужбовці кажуть - навіть у засідці важко передбачити, як діятиме противник і коли саме доведеться натиснути на курок. Тому максимальна уважність і витривалість - головні козирі снайпера.