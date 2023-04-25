Біля Індонезії стався землетрус магнітудою 7,3 [ Редагувати ]
Біля острова Суматра, що в Індонезії, відбувся землетрус магнітудою 7,3 бали. Це викликало попередження для населення про можливе цунамі.
Землетрус стався близько 03:00 за місцевим часом на глибині 84 км. Пізніше були зафіксовані повторні удари магнітудою близько 4 балів. Про постраждалих поки що не повідомляли.
"Агентство зі пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії заявило, що влада збирає дані з островів, найближчих до епіцентру біля західного узбережжя Суматри", - пише видання.
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