Російська делегація в ООН: лавров заявив про помсту після відмови пропагандистам у в'їзді [ Редагувати ]
Все пішло не за планом. Це про російську делегацію в ООН. лавров вирішив на останнє засідання в Радбезі приїхати до Нью-Йорка особисто. Та шлях туди був тернистим. Російський дипломат та його делегація візи до Америки отримали в останній момент. При цьому кремлівським пропагандистам у в'їзді відмовили.
Це неабияк розізлило путінського дипломата. І він пригрозив помститися. Євген Бригар розкаже докладніше.
сергій лавров, міністр закордонних справ росії, країни-агресора:
Шановні колеги, ми знову, як і в роки холодної війни, підійшли до небезпечної, а може, ще більш небезпечної межі. Вашингтон та його союзники відмовляються від дипломатії та вимагають з'ясування стосунків на полі бою. Все це у стінах ООН, створеної для запобігання жахам війни.
Лицемірні та погрожуючі заяви - частина спічу лаврова. Однак, його пригнічений настрій можна зрозуміти. Адже в Америку він прилетів без своїх посіпак з мікрофоном - російській пресі не видали візи та не допустили до висвітлення засідань в ООН.
Будьте певні: не забудемо, не пробачимо. Прийдеться нам і за вас працювати. Проявляти більше енергії, прикладати більше зусиль, щоб донести правду до світової громадськості.
Правда, яку лавров викладав на засіданні ООН - звичайна російська методичка. Світ руйнується, а росіяни - чи не єдині, хто може його врятувати. У яку правду вірить більшість світу, сказав генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:
Напруженість між великими державами досягла історичного максимуму, як і ризики конфлікту через нещасні випадки чи прорахунки. Вторгнення Росії в Україну і порушення Статуту ООН і міжнародного права спричиняє величезні страждання та руйнування країні та її народу.
лавров почуте заперечив, неодноразово згадуючи "київський режим", українських нацистів та НАТО, яке чомусь розширюється. І усе це лише в перший день засідань. Вислуховувати ображеного дипломата країнам-членам ООН доведеться і сьогодні. Однак, питання: на чиї долі випаде таке випробування? Наступне засідання має відбутися на рівні міністрів закордонних справ. Але існує висока ймовірність, що країни-члени не пристануть на запрошення і знизять рівень свого представництва в ООН. Зокрема, саме так зроблять американці. Про це пише видання Політіко, посилаючись на одного з чиновників Держдепу.
Це означає, що на деякі засідання направляються дипломати нижчого рангу замість посла США Лінди Томас-Грінфілд. Ці дипломати у ключові моменти залишали засідання. Те, що Росія є постійним членом Радбезу після того, як вона грубо порушила Статут ООН - божевілля. І це одна з багатьох причин того, що Радбез та ООН загалом потрібно реформувати.
Головуватимуть в ООН росіяни до кінця цього тижня. Сьогодні ж по обіді лаврову доведеться давати слово представникам інших країн. І є висока ймовірність, що йому, як і раніше його колезі василю небензі, доведеться вислуховувати від міжнародних чиновників усі претензії. А втекти з залу засідань за кілька хвилин, як у вересні минулого року - вже не вдасться.
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