Прихований фронт. росія хоче сформувати "антиукраїнську" коаліцію в Німеччині. За участі ультраправих та ультралівих сил. Про таке повідомляють американські журналісти з посиланням на дані західної розвідки. Усі подробиці - в матеріалі Тетяни Логунової.

Берлін, кінець лютого, мітинг біля Бранденбурзьких воріт. Учасники вимагають припинити поставки зброї в Україну і посадити Київ та москву за стіл переговорів. Серед мітингарів - ультраліві та ультраправі. Доволі незвична і як, виявилося, невипадкова політична комбінація. Журналісти авторитетного видання „The Washington Post", посилаючись на матеріали, які вони отримали від західної розвідки, стверджують - за організацією подібних спільних мітингів може стояти кремль.

Мішень - Німеччина, мета - створення "антиукраїнської" коаліції і послаблення підтримки України у Європі. За даними видання "The Washington Post", у минулому році росія розробила стратегію створення так званої "антивоєнної коаліції". За задумом кремля, центральним пунктом своєї політичної програми активісти мали б проголосити "досягнення миру". Звісно, на умовах росії.

Документи свідчать: до альянсу повинні були увійти ультраліві та ультраправі сили. Вони влаштовували акції із критикою німецькою уряду, ЄС та НАТО. І вимагати припинення поставок зброї в Україну та послаблення санкцій проти росії, що шкодять німецькій економіці. В ідеалі новий альянс мав перемогти на якихось хоча б місцевих виборах, щоб оформити ці ідеї в політичну програму. На роль лідера цієї сили розглядали медійну і популярну депутатку від партії "Ліві" Сару Вагенкнехт. Вона, до речі, була співорганізаторкою лютневої демонстрації. І заявляла зі сцени таке.

Сара Вагенкнехт, депутат Бундестагу від партії "Ліві":

Ми тут тому, що не відчуваємо себе представленими німецьким урядом. Ми не відчуваємо, що нас представляє наша міністерка закордонних справ, яка топчеться міжнародною ареною, як слон у крамниці посуду, і настільки мало контролює свої публічні заяви, що випадково оголошує війну росії.

І ще таке.

Сара Вагенкнехт, депутат Бундестагу від партії "Ліві":

Ми тут і нікуди не підемо. Давайте зробимо цей мітинг стартом для сильного руху за мир в Німеччині!

Старт, утім не вдався. Натомість, мітинг розкритикували усі демократичні сили Німеччини.

Ріккарда Ланг, голова партії "Зелені":

Неприпустимо грати на страхах людей, підігрівати їх і вводити людей в оману. На цій акції вимагали не миру, а підкорення України. Організатори свідомо поміняли місцями жертву та агресора. Це ж очевидно. Ящо Україна припинить воювати, не буде України. Якщо росія припинить воювати, не буде війни.

Саскіа Ескен, голова соціал-демократичної партії Німеччини:

Я не розумію, коли на демонстрації виходять з російськими прапорами. Створюється картинка, яка на користь лише одній людині. Це путін і його пропаганда.

Сама Вагенкнехт, до речі, вже прокоментувала інформацію американських журналістів. Мовляв, вона не відповідає дійсності. Хоча ще до публікації цих матеріалів депутатка від партії "Ліві" повідомила, що більше не балотуватиметься від своєї політсили. Тож тепер залишається уважно стежити, від кого вона піде на вибори.