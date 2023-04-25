Китай поважає суверенітет усіх пострадянських держав. Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ КНР через скандал з китайським послом у Франції. Той в телеінтерв'ю заявив, що Крим від початку "був російським" та поставив під сумнів суверенітет всіх пострадянських країн.

Тож що це було: необережна особиста думка дипломата чи частина політики Пекіну? Та що про такі висловлювання думають європейські дипломати? Ситуацію аналізували мої колеги.

80 європарламентарів вимагають від Франції вислати з країни китайського посла. Вони звернулися до французького уряду з відкритим листом щодо неприйнятості скандальних ремарок про країни колишнього СРСР. У телеінтервʼю напередодні Лу Шай заявив, що буцімто Крим і був російським, а пострадянські країни після розвалу СРСР не мають повноцінного суверенітету.

Лу Шай, посол Китаю у Франції:

За міжнародним правом навіть ці країни колишнього СРСР не мають, як би це сказати, ефективного статусу в міжнародному праві. Оскільки не існує міжнародної угоди, яка конкретизує їх статус суверенної країни.

Такі заяви мали вибуховий ефект. Скандальні висловлювання засудило і керівництво ЄС, і окремі країни. Литва, Латвія та Естонія викликали послів Китаю до своїх МЗС.

Говорили про ситуацію й на саміті голів європейської дипломатії. Міністри впевнені - слова Лу Шая неприйнятні, адже ставлять під питання сучасний світоустрій.

Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії:

Це абсолютно і абсолютно неприйнятно. Ми засуджуємо таку заяву, і я сподіваюся, що керівники цього посла виправлять ситуацію.

Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії:

Китай є нашим співрозмовником. Має бути повага до нашої позиції, має бути повага до Європейського Союзу, має бути повага до кожної країни-члена. Ми поважаємо Китай, і я думаю, що важливо поважати і нас. Це вкрай важливо.

Відреагували на провокаційні слова китайського посла й в офісі Володимира Зеленського.

Михайло Подоляк, радник Президента України:

Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в Раді Безпеки ООН. Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму".

Хочете бути великим політичним гравцем - не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів...

Після бурхливої реакції Європи Китай кинувся гасити пожежу - видалив скандальне інтерв'ю свого посла з сайту амбасади. А речник МЗС КНР запевнив - слова дипломата не відповідають офіціній позиції Піднебесної.

Мао Нін, речниця Міністерства закордонних справ Китаю:

Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, яка встановила дипломатичні відносини з відповідними країнами. Китайська сторона поважає статус держав-членів як суверенних держав після розпаду Радянського Союзу.

У китайському МЗС підкреслили: одіозні заяви - особиста думка дипломата. Політологи ж кажуть - і справді не варто вважати їх частиною підкилимної політики КНР.

Володимир Фесенко, політолог:

Це точно не офіційна позиція Китаю. Це підтвердилося офіційною заявою речника МЗС Китаю. Де було заявлено, що Китай визнає суверенітет всіх пострадянських країн, було б дивно, якби було інакше. Формально і юридично це підтверджується фактом дипломатичого визнання кожої країни. Тут не потрібно угоди, от як сказав цей посол.

Сам винуватець скандалу - Лу Шай не вперше потрапляє у контроверсійні ситуації через свого довгого язика. Через це став першим послом КНР, що потрапив на килим до французького МЗС за останні три десятиліття. На початку пандемії він звинуватив працівників будинків для людей похилого віку в тому, що вони покинули своїх підопічних помирати від голоду. А також відзначився неприхованими образами на адресу французького науковця Антуана Бондаза.

Володимир Фесенко, політолог:

Мені здається, що цей посол Китаю у Франції - він відображає позицію консервативних кіл в китайському МЗС, в китайському дипломатичному корпусі, в китайській номенклатурі. Це люди, які вважають, що право мають тільки великі держави. Оце, до речі, світогляд і сучасної росії.

Висловлюваня ЛУ Шая політологи називають проявом дипломатичної некомпететсності. Хоча визнають - такі "великодержавні" ідеї розділяють досить багато китайських політичних функціонерів. Та й на думку деяких західних дослідників, нині Китай застосовує агресивнішу дипломатію. Це та інші питання стосовно КНР єврпейські політики мають детально обговорити а Саміті ЄС у червні. На ньому, як очікується, представлять нову стратегію щодо відносин з Пекіном.