Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ, згідно з яким пшениця, кукурудза і ячмінь, які ввозяться до країни, обкладатимуться митом у розмірі 130%. Нульове мито на ці товари перестане діяти з 1 травня. Документ опубліковано у віснику Resmi Gazete.

Виняток зроблено для Сінгапуру: частину продукції з цієї країни можна буде ввозити до Туреччини з митом у розмірі 16,2%. Нульові мита, як і раніше, діятимуть для Боснії та Герцеговини.

Раніше мита на імпорт зерна та інших сільськогосподарських товарів становили 45% для пшениці, 35% для ячменю та 25% для кукурудзи. Однак після пандемії в жовтні 2020 року Туреччина спочатку знизила мита, а потім взагалі припинила їх стягувати.

Влада Туреччини ввела мита на сільськогосподарську продукцію через місяць після того, як чотири країни ЄС - Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія - призупинили імпорт українського зерна.

Наразі зайнятися розподілом надлишків українського зерна планує продовольча програма ООН. Продукцію можуть почати вивозити до країн, що потребують.

За даними Державної митної служби України, за перший квартал цього року Туреччина була найбільшим імпортером української пшениці.

З України завезли пшениці на $168,8 млн. Це 17,7% всього українського експорту, у тому числі в березні на $70,9 млн, або 20,5%.

Ячменю з України до Туреччини за перший квартал цього року ввезли на $52,7 млн, або 42,1% від усього експорту цієї культури. Зокрема у березні на $17,3 млн, або 38,8%.

Нагадаємо, G7 виступила за продовження зернової угоди.