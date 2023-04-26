Операція триває: Україна евакуювала з Судану ще 8 громадян [ Редагувати ]
У середу, 26 квітня, з Судану вдалось евакуювати ще 8 громадян. У співпраці з іншими відомствами продовжується операція з порятунку українців. Про це повідомляється у Facebook речника МЗС України Олега Ніколенка.
Протягом 24-26 квітня вдалось евакуювати три групи громадян:
- 83 українців, 4 суданців й 51 іноземця (громадян Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 українці заявили про бажання повернутись додому. Вже сьогодні вони прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України.
- ще 5 українців вдалось сьогодні, 26 квітня, вивезти автобусом на територію Єгипту, усі вони в безпеці;
- ще 3 громадян евакуювали в координації з Німеччиною.
Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина. Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації та вживати заходів задля забезпечення безпеки наших громадян в Судані.
Відзначимо, за отриманням консульської допомоги необхідно звернутись до:
- посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: [email protected];
- почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;
- МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: [email protected]
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