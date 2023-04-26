Сьогодні, 26 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією. СБУ опублікувало ексклюзивне відео повернення додому 44 українців.

Про це повідомляє в Telegram Служба безпеки України.

Зазначається, що обмін полоненими - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - йдеться у повідомленні.