Війська рф вночі, 27 квітня, обстріляли Миколаїв. Повідомляється, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, після ракетного удару щонайменше 15 людей отримали поранення. Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих, двоє з яких перебували у тяжкому стані.

Повідомляється, що ворог випустив чотири ракети, спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

"Враховуючи, що ця високоточна зброя, яка працює за координатами наведення - очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйнований, інший пошкоджений, суттєві руйнування отримали житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежу оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

Наразі відомо про 1 загиблого та 23 поранених мирних жителів міста, серед яких 1 дитина.