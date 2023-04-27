Війська рф вдарили по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерхівку (фото, відео) [ Редагувати ]
Війська рф вночі, 27 квітня, обстріляли Миколаїв. Повідомляється, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок.
Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Крім того, після ракетного удару щонайменше 15 людей отримали поранення. Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих, двоє з яких перебували у тяжкому стані.
Повідомляється, що ворог випустив чотири ракети, спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.
"Враховуючи, що ця високоточна зброя, яка працює за координатами наведення - очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйнований, інший пошкоджений, суттєві руйнування отримали житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежу оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".
Наразі відомо про 1 загиблого та 23 поранених мирних жителів міста, серед яких 1 дитина.
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