Російські війська регулярно пиячили і за звичаєм…. крали з будинків селян побутову техніку.

Російські військові перерили село Буханівку на Миколаївщині, облаштовуючи там свої окопи та бліндажі. Прикриваючись будинками та цивільними об'єктами, окупанти ховали там танки, БТРи. Туди ж звозили боєприпаси та паливо. Росіяни готувалися до боїв, а натомість влаштували розбірки із іншими росіянами, що базувалися у сусідніх селах. Продовжить Наталя Сінченко.

Складське приміщення на околиці Бурханівки - нині без даху та стін. За мирної України тут місцевий фермер зберігав зерно.

Анатолій Мікуляк - житель села Бурханівка:

Зерно горить майже… більше, чим півроку горить зерно.

А коли рашисти окупували село, то у складі розташували свою техніку й паливо.

Анатолій Мікуляк, житель села Бурханівка:

Це тягач рашистський. Він тоді стояв в складі і наші попали не знаю чим. Загорілося. Горіло довго. Два рашиста було в ньому, розказали місцеві, що ходили сюда. Говорять, два рашиста згоріло живцем внутрі, а два встигло втікти.

Анатолій показує залишки російської техніки. Згадує, як одного дня точковим ударом наші Збройні сили знищили весь склад паливно-мастильних матеріалів ворога.

Анатолій Мікуляк - житель села Бурханівка:

Тут вони заправлялися. Була нафта, ну солярка там, чи що, чи бензин. Палало дуже добре.

Бурханівку росіяни обрали місцем розташування для своїх підрозділів.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

На околиці села Бурханівки рашисти облаштували справжню військову базу з безліччю бліндажів, копанірів та місцем для зберігання БК.

Місцевим рашисти не довіряли, трималися подалі від людських хат. І оселилися на території приватного фермерського господарства.

Жанна Білоконь, староста Калинівського старостинського округу:

Отут знаходилось близько 200 чоловік російської армії, ну це зі слів наших місцех. Командування їх знаходилось ось в тих складах, а тут вони спорудили собі укріплення.

Нарили загарбники сотні метрів окопів.

Жанна Білоконь, староста Калинівського старостинського Округу:

Вони так сильно боялися точених ударів, що ховалися у цих бліндажах, які спорудили. І Ви подивіться, тут і плити, тут і дерева вони пиляли, сюда все стягували, робили укріплення, ну, як ми розуміємо, вони дуже боялися наших.

Російські війська регулярно пиячили і за звичаєм…. крали з будинків селян побутову техніку.

Жанна Білоконь, староста Калинівського старостинського Округу:

Ми там вдалі бачимо дві пральні машинки, ви осьо бачите бак з-під води. Осе все майно, яке находиться тут, це все майно наших жителів Бурханівки села, Калинівки. Є доказом, що вони стаскували, мародерили і стаскували все, укріпляли все. Робили собі уют, так можна сказати.

Спочатку московити грабували бурханівців, а потім роздавали харчі, щоб показати "доброзичливе" ставлення до місцевого населення по-російські.

Анатолій Мікуляк, житель села Бурханівка:

Гуманітарку роздавали, місцеві були колаборанти, які йшли з ними на співпрацю і возили по селі. Можна сказать, принуждали взяти гуманітарну. А якщо не брали, то… чєго не берете? - Отакі задавали питання.

Про те, що путінська армія - це злочинні угруповання, свідчили рейдерські нальоти інших підрозділів, які "квартирували" в сусідньому селі. Одного разу тут, у Бурханівці ростовські солдати розстріляли кадирівців.

Анатолій Мікуляк, житель села Бурханівка:

Новопетровські рашисти приїхали, це кадировці. Приїхали грабити будинок один, там жіночка проживала і вона побігла до наших рашистів, тут ростовські стояли, покликала їх. Приїхали на бтр, на "тигрі" і їх взяли в оточення, розстріляли крупнокаліберним кулеметом.

Конфлікти поміж підрозділами загарбників траплялися часто.

Анатолій Мікуляк - житель села Бурханівка:

Оце такі конфлікти були між ними, в Куйбішевкі були теж ці Новопетровські, там теж у них був конфлікт з цими, що тут стояли рашистами.

Селяни не почувалися у безпеці, тож хто міг, виїхав. А повертатися не поспішають. Нині Бурханівка не виглядає пусткою завдяки правоохоронцям - вони обстежують місця дислокацій рашистів, виявляють боєприпаси, знаходять документацію ворога та інші докази вчинення ними воєнних злочинів.