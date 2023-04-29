Шок та засудження: як відреагували світові лідери на ракетний удар [ Редагувати ]
Умань, Дніпро, Українка. Світ вже вкотре шокований наслідками чергового ракетного удару, якого росія завдала по Україні. Реакція політиків та дипломатів у наступному матеріалі.
Росія атакує мирних українців цілеспрямовано і щоденно. Це воєнні злочини й всі командири, виконавці та співучасники будуть покарані. Це реакція офіційного Брюсселя на черговий ракетний удар по Україні. Напередодні її озвучив речник зовнішньо-політичної служби ЄС Петер Стано.
Петер Стано, речник зовнішньополітичної служби ЄС:
На жаль, сьогодні вночі росія продовжила бомбардування України черговою масованою хвилею ракетних обстрілів по всій країні. Вони знову боягузливо атакували цивільних людей, у той час, коли ті спали. Є загиблі та поранені.
Покарати усіх винних та причетних закликав і Президент Парламентської асамблеї ради Європи Тіні Кокс. Ось його допис у соцмережах.
Тіні Кокс, Президент Парламентської асамблеї ради Європи:
Лише через години після того, як ПАРЄ ухвалила історичну резолюцію про примусове переміщення українських цивільних, у тому числі дітей, росія здійснила ще одну жахливу атаку, яка забрала багато невинних життів. Це не залишиться безкарним. Цей та інші воєнні злочини не залишаться безкарними.
Шоковані й посли західних держав, які працюють в Україні. Ось реакції дипломаток, які представляють Сполучені Штати та Велику Британію.
Бріджит Брінк, посол США в Україні:
Ще більше трагічно втрачених життів через те, що російська ракета знову поцілила у житловий будинок. росія все ще не зрозуміла, що це варварство лише зміцнює рішучість українців і поглиблює нашу готовність підтримувати Україну у боротьбі.
Мелінда Сіммонс, посол Великої Британії в Україні:
У мене в Умані є друзі, яким довелося серед ночі вибігати з квартири. Від цього атака минулої ночі не мала б сприйматися гіршою за інші, але коли особисто знаєш людей, які постраждали, це неминуче буде так. Знання, що колись за ці атаки буде відповідальність, зараз не дуже втішає, але я тримаюся за цю думку.
Засудила ракетні обстріли й Франція. Міністерка закордонних справ Катрін Колонна заявила: офіційний Париж буде і надалі підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд. Щоб воєнні злочини росії були покарані.
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