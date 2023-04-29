Вже рік як без стабільного водопостачання. У Миколаєві досі з кранів містян тече солона вода. Та чи є надія, що знову піде прісна? Марина Михайловська досліджувала тему.

З баклажками, пляшками та відрами. Миколаївці поспішають по воду - і вранці, і вдень, і ввечері.

Валентина Харлан, жителька Миколаєва:

Готуємо, зараз дали. Те, що у водопровідній, то миємо. А це - п'ємо, готуємо. Квіти поливаємо дощовою.

Віра Семенівна, жителька Миколаєва:

Коли просто відкриваєш кран, то не помічаєш скільки. В кінці місяця платиш. А, коли власними ручками носиш, то інша справа, одразу відчувається, скільки ми витрачаємо води.

Люди нарікають, іржавій воді вже не дивуються.

Вода була то солона, то жовта, то ще якась.

Торік у квітні росіяни обстріляли водогін поблизу Херсону, позбавивши Миколаїв єдиного можливого доступу до прісної води - з Дніпра. Тоді в мережу пустили - солону з лиману.

Віра Семенівна, жителька Миколаєва:

Вентилі розсипалися, крани потекли. В туалеті нічого не працює, йду на кухню набираю. На кухні поки тримається. Але теж треба буде хоча б за 400 грн пластмасовий купити. А що робити.

Майже рік в кранах миколаївців лише технічна вода. На території підприємств, лікарень і навчальних закладів пробурили свердловини та облаштували точки безплатної роздачі питної води.

Юрій Сметана, директор комунального підприємства "Миколаївелектротранс":

Це ідуть фільтри грубої очистки, мембрани осмосу, мінералізація та знезараження даної води.

Комунальне підприємство, що в мирний час перевозило пасажирів, тепер ще й забезпечує містян водою.

Юрій Сметана, директор комунального підприємства "Миколаївелектротранс":

Вже скоро буде рік, як ми розвозимо спецтранспортом - трамваєм та тролейбусом. Щодня розвозиться 28 кубів води. Ми здаємо воду на аналіз. У нас є висновки, що ця вода придатна для вживання.

Але при цьому в Миколаєві зберігається ризик лишитися і без технічної води. Цілі мікрорайони відключають від мережі через часті прориви труб.

Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства "Миколаївводоканал":

Ми вже з тим ресурсом, який в нас є, самі не можемо впоратися. Нам допомагає багато підрядних організацій. Це також додаткові витрати, які на сьогодні міський бюджет відшкодовує, щоб ми могли хоча б частково локалізувати аварії.

Значну частину водопровідної та каналізаційної мережі знищила іржа. Дещо замінили. Аби оновити всі труби в міста не вистачає грошей. Просять допомоги в іноземних партнерів, і одночасно розробляють проєкти альтернативних шляхів водозабору. А поки миколаївцям радять бути готовими, що у води може змінитися колір чи запах....

Юрій Сметана, директор комунального підприємства "Миколаївелектротранс":

Щодо запаху, то дуже швидко почала розмножуватися органіка в воді, і ми чекаємо, поки вода прийде до більш високої температури, і будемо застосовувати реагенти, які дозволять цей запах трохи знизити. Але зараз, на жаль, він є. Це природнє явище.

І миколаївці готуються - зокрема, розраховують на природні джерела.

Ніна Луценко, жителька Миколаєва:

Рік тому ми з баклажками й бутилками стояли в черзі по годині, щоб набрати воду з цього джерела. Бо це цілюще джерело і єдине.

Саме джерело місцеві планують прибрати від сміття. А владу просять упорядкувати його територію, аби якомога більше миколаївців могли ним користуватися.