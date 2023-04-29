У Краматорську та Слов'янську пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 29 квітня, в Слов'янську і Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
Повідомляється, що в Слов'янську пролунало три вибухи. Чули звуки вибухів і в Краматорську. Після цього в області була оголошена повітряна тривога.
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