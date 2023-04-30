У неділю вночі, 30 квітня, окупанти обстріляли Краматорськ та Костянтинівку Донецької області. Про наслідки повідомили очільники міст.

Краматорськ

Вночі росіяни завдали ударів по промисловій зоні у Краматорську Донецької області. Також хаотично ворог гатив по приватному житловому сектору.

Знову нічний обстріл Краматорська. Промзона та хаотично по приватному сектору.

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

З’ясовуємо наслідки руйнувань.

Костянтинівка

Також вночі російські окупанти також обстріляли Костянтинівку. В місті частково відсутнє водопостачання.

За даними міської військової адміністрації, в 00:30 відбувся ракетний обстріл міста, в результаті чого пошкоджено один об'єкт інфраструктури, 6 автівок, 2 причепи.