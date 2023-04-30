Окупанти обстріляли Авдіївку з авіації та "Градів": повністю зруйновані два будинки [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російська війська зранку у неділю, 30 квітня, обстріляли Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки окупантів повністю зруйновані два будинки.
Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Суспільному".
За його словами, зранку росіяни кілька разів обстріляли стару та центральну частини міста з "Градів", а також двічі вдарили з танків.
Крім того, об 11:00 російська авіація завдала удару по центру Авдіївки.
"Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", - сказав Барабаш.
Станом на 30 квітня у прифронтовій Авдіївці залишаються близько 1782 людей. Серед них є 12-річний хлопець, якого переховують батьки.
Нагадаємо, росіяни вночі обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 5 ракет.
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